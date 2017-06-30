Опубликован список самых убыточных автомобилей по ОСАГО
Москва, 30 июня. Эксперты «АльфаСтрахования» обнародовали своеобразный рейтинг самых убыточных для компании автомобилей по полису ОСАГО.
Топ, составленный на основе данных, полученных за год – с июня 2016 по июнь 2017-го, возглавляет авто марки Jaguar, коэффициент убыточности которых 143%. Чуть «получше» дела обстоят у транспортных средств, произведенных на Daewoo – 140%. Замыкает «тройку» рейтинга продукция «Группы ГАЗ» — 135%.
На четвертом и пятом местах – Lada и Datsun (134 и 133%, соответственно). Кроме того, в топ-10 убыточности по ОСАГО по нисходящей попали: Daihatsu (132%), Geely (130%). Infiniti (100%) Subaru (100%) Honda (96%).
Как напоминает RT, для того, чтобы работа той или иной страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%.