Опубликован список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

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Москва, 30 июня. Эксперты «АльфаСтрахования» обнародовали своеобразный рейтинг самых убыточных для компании автомобилей по полису ОСАГО.

Топ, составленный на основе данных, полученных за год – с июня 2016 по июнь 2017-го, возглавляет авто марки Jaguar, коэффициент убыточности которых 143%. Чуть «получше» дела обстоят у транспортных средств, произведенных на Daewoo – 140%. Замыкает «тройку» рейтинга продукция «Группы ГАЗ» — 135%.

На четвертом и пятом местах – Lada и Datsun (134 и 133%, соответственно). Кроме того, в топ-10 убыточности по ОСАГО по нисходящей попали: Daihatsu (132%), Geely (130%). Infiniti (100%) Subaru (100%) Honda (96%).

Как напоминает RT, для того, чтобы работа той или иной страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%.