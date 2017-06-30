Труп мужчины пролежал у подъезда в Новосибирске более трех часов

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Новосибирск, 30 июня. Труп скончавшегося возле подъезда жилого дома в Новосибирске мужчины пролежал почти четыре часа.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг около полудня на улице Солидарности. По словам очевидцев, мужчина шел по улице со стороны дач и внезапно упал на землю. На место случившегося были вызваны полиция и скорая помощь.

Причина смерти мужчины на данный момент остается неизвестной. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с произошедшим.