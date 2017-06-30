Видео массового ДТП на трассе под Красноярском опубликовано в Сети

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Красноярск, 30 июня. Массовая дорожная авария с участием рейсового автобуса и шести легковых автомобилей произошла в четверг на трассе под Красноярском.

Сообщается, что ДТП произошло на 16-м километре трассы Красноярск–Железногорск. Очевидцы рассказали, что авария произошла на одной полосе проезжей части, машины столкнулись «паровозиком».

Отмечается, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал. По данным автоинспекции, одному пассажиру автобуса потребовалась медпомощь.

Видеозапись последствий случившегося опубликована на тематическом канале на видеохостинге Youtube.