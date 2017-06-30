Юрий Лоза прокомментировал смерть Яковлева, назвав «Иванушек» бездарными

В Избранное

Москва, 30 июня. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал смерть своего коллеги Олега Яковлева, назвав артистов группы «Иванушки International» бездарными.

По словам Лозы, Олега Яковлева взяли в группу исключительно благодаря его типажу, а сам он не добился никаких успехов в жизни.

Также исполнитель отметил, что участники группы «Иванушки International» являются бездарными, а их репертуар не имеет ничего общего с настоящим творчеством. Он подчеркнул, что известность пришла к группе только благодаря авторам песен и постановщикам номеров.

Ранее Газета.ру сообщала, что экс-участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался утром 29 июня.