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Юрий Лоза прокомментировал смерть Яковлева, назвав «Иванушек» бездарными
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    Юрий Лоза прокомментировал смерть Яковлева, назвав «Иванушек» бездарными

    4:35  30 Июня 2017  /обновлено: 4:36  30 Июня 2017
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    Юрий Лоза прокомментировал смерть Яковлева, назвав «Иванушек» бездарными

    Москва, 30 июня. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал смерть своего коллеги Олега Яковлева, назвав артистов группы «Иванушки International» бездарными.

    По словам Лозы, Олега Яковлева взяли в группу исключительно благодаря его типажу, а сам он не добился никаких успехов в жизни.Юрий Лоза прокомментировал смерть Яковлева, назвав «Иванушек» бездарными

    Также исполнитель отметил, что участники группы «Иванушки International» являются бездарными, а их репертуар не имеет ничего общего с настоящим творчеством. Он подчеркнул, что известность пришла к группе только благодаря авторам песен и постановщикам номеров. 

    Ранее Газета.ру сообщала, что экс-участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался утром 29 июня.

    Автор: Ирина Новикова
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