Синоптики предупредили жителей Приморья о сильных ливнях в пятницу

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Владивосток, 30 июня. Специалисты Гидрометцентра Приморского края предупредили жителей Приморья о сильных ливнях, которые ожидаются в пятницу по всему региону.

Сообщается, что 30 июня в Приморском крае объявлен «желтый» уровень опасности». Мощные ливневые дожди захватят всю территорию края.

Кроме того, ухудшение погоды ожидается в арктической части республики Саха, на побережье Охотского моря, Хабаровском крае, Амурской области, в Магаданской области, Еврейской АО и Чукотском АО.

Ранее Газета.ру сообщала, что интенсивные дожди ожидаются в Москве во второй половине дня 30 июня.