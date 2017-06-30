ОЗХО получит от Канады почти $2 млн на расследование применения химоружия в Сирии

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Оттава, 30 июня. Министр иностранных дел Канады Хрстя Фриланд заявила, что правительство страны выделит 1,9 млн долларов США для расследования применения химического оружия в Сирии, проводимого Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Бесстрашная и целенаправленная работа ОЗХО играет главную роль в установлении фактов применения химоружия в Сирии и избавления мира от этого бесчеловечного оружия», — сказала Фриланд.

Подчеркивается, что итогом проводимой работы должна стать полная ликвидация сирийской программы химического оружия.

Ранее Газета.ру сообщала, что сирийская оппозиция обвинила власти страны в атаке с использованием химического оружия, совершенной 4 апреля в Хан-Шейхуне.