Полиция задержала в лондонском аэропорту женщину по подозрению в подготовке теракта

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Лондон, 30 июня. Британские правоохранители задержали в лондонском аэропорту Хитроу женщину, подозреваемую в подготовке терактов.

Сообщается, что в четверг сотрудниками контртеррористического подразделения лондонской полиции была задержана 21-летняя жительница Лондона, прибывшая из Стамбула и подозреваемая в подготовке террористических актов.

Ранее Газета.ру сообщала, что в крупнейшем аэропорту Лондона Хитроу задержали мужчину в рамках расследования дела о теракте.

В заявлении, опубликованном на сайте Скотленд-Ярда, также говорится, что задержанная была доставлена в одно из местных отделений полиции. Отмечается, что задержание связано с происходящим в Сирии.