Властям США не удалось найти доказательства «сговора» Трампа с Россией

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Вашигтон, 30 июня. Власти США по-прежнему не могут доказать факт «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией, несмотря на работу девяти комитетов конгресса и федеральных агентств власти.

«Основная проблема заключается в том, что спустя месяцы и месяцы различных расследований никто не нашел доказательств сговора», — приводит «Газета.ru» слова источника в конгрессе США.

Отмечается, что представители Демократической партии США сейчас предпринимают усилия по смещению внимания общественности на то, что президент США мог препятствовать расследованию по факту его «связей» с Россией.