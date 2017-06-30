ИГ: иракские войска ликвидировали смертника в Эт-Тармии

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Багдад, 30 июня. Иракские правительственные силы уничтожили смертника в Эт-Тармии и обезвредили автомобильную бомбу.

Сообщается, что иракскими военнослужащими в городе Эт-Тармия, находящемся в 40 километрах севернее столицы страны Багдада был ликвидирован террорист-смертник, принадлежащий к запрещенной в РФ группировке «Исламское государство»*. Кроме того, ими был обезврежен подготовленный им заминированный автомобиль.

* Организация запрещена на территории РФ.