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ИГ: иракские войска ликвидировали смертника в Эт-Тармии
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    ИГ: иракские войска ликвидировали смертника в Эт-Тармии

    2:58  30 Июня 2017
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    ИГ: иракские войска ликвидировали смертника в Эт-Тармии

    Багдад, 30 июня. Иракские правительственные силы уничтожили смертника в Эт-Тармии и обезвредили автомобильную бомбу.

    Сообщается, что иракскими военнослужащими в городе Эт-Тармия, находящемся в 40 километрах севернее столицы страны Багдада был ликвидирован террорист-смертник, принадлежащий к запрещенной в РФ группировке «Исламское государство»*. Кроме того, ими был обезврежен подготовленный им заминированный автомобиль.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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