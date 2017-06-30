Иранское телевидение опубликовало снимки, возможно, подтверждающие гибель главаря ИГ

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Тегеран, 30 июня. Иранские СМИ распространили фотографии, которые, предположительно, подтверждают гибель главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

Иранская телерадиовещательная корпорация IRIB опубликовала четыре фотографии, из которых две – это прижизненные снимки аль-Багдади, и еще два – изображения погибшего мужчины, имеющего определенное сходство с главарем ИГ*.

На данный момент, нет официального подтверждения гибели главаря ИГ, пишет «Газета.ru».

Напомним, что российское Минобороны не исключает, что террорист мог быть ликвидирован во время удара ВКС России по южному пригороду Ракки 28 мая.

* Организация запрещена на территории РФ.