Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Иранское телевидение опубликовало снимки, возможно, подтверждающие гибель главаря ИГ
Украина
Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

    2:39  30 Июня 2017
    57

    Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

    Киев, 30 июня. Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую социальную сеть «ВКонтакте».

    Украинский глава ответил отказом на петицию с требованием снять блокировку с соцсети.

    «Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — говорится в ответе президента, опубликованном на его официальном сайте.Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

    По его словам, российские соцсети используются спецслужбами РФ для сбора, хранения и использования персональных данных и личной переписки граждан Украины.

    Ранее Газета.ру сообщала, что петиция на сайте президента Украины об отмене блокировки российской соцсети «ВКонтакте» собрала 25 тыс. подписей, достаточных для ее рассмотрения.

    Автор: Ирина Новикова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        0:00 30 Июня 2017 20
        Читать
        22:46
        Вчера

        Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 68 рублей
        21:02
        Вчера

        Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20
        20:20
        Вчера

        ДНР: власти Донецка сообщили о ЧП в центре города
        19:50
        Вчера

        ДНР: украинские силовики предприняли попытку прорыва под Ясиноватой
        19:38
        Вчера

        Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1056

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1405

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8466

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2412

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2075
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        0:00   30 Июня 2017
        20
        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        21:13   29 Июня 2017
        186
        Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — Песков

        Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — Песков

        20:20   29 Июня 2017
        223
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        1583