Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

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Киев, 30 июня. Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую социальную сеть «ВКонтакте».

Украинский глава ответил отказом на петицию с требованием снять блокировку с соцсети.

«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — говорится в ответе президента, опубликованном на его официальном сайте.

По его словам, российские соцсети используются спецслужбами РФ для сбора, хранения и использования персональных данных и личной переписки граждан Украины.

Ранее Газета.ру сообщала, что петиция на сайте президента Украины об отмене блокировки российской соцсети «ВКонтакте» собрала 25 тыс. подписей, достаточных для ее рассмотрения.