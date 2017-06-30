Военный грузовик в Румынии упал в ущелье

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Бухарест, 30 июня. Армейский грузовик в Румынии свалился в ущелье. Как сообщается, один человек погиб, еще десять пострадали. Об этом передает агентство Agerpress.

Всего в грузовике находились тринадцать военнослужащих. Авария произошла, когда грузовик двигался в гористой местности в Южных Карпатах, близ румынского города Дамбовишоара

Десять человек уже отправлены в больницу, сейчас спасатели пытаются оказать помощь еще двум военнослужащим, оставшимся под обломками, пишет RT. По непроверенной информации, оба военнослужащих погибли.