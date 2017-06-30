Старший сын Зидана подписал контракт с «Алавесом»

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Мадрид, 30 июня. Старший сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана Энзо подписал контракт с «Алавесом», покинув мадридский клуб. Об этом сообщает официальный сайт «Алавеса».

22-летний французский полузащитник подписал трехлетний контракт с «Алавесом». Официальная презентация Энзо в качестве игрока пройдет уже на следующей неделе.

Энзо с девяти лет обучался в академии «Реала». В последние два сезона он хорошо показал себя в составе «Кастильи» – второго состава «Реала». В 78 матчах в составе «Кастильи» он забил семь голов и провел пятнадцать результативных передач.