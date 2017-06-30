Минобороны: российские истребители шесть раз за неделю поднимались для перехватов

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Москва, 30 июня. Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за минувшую неделю истребители Воздушно-космических сил России шесть раз были подняты для осуществления перехватов.

В сообщении ведомства не уточняется, какие именно самолеты были перехвачены.

Отмечается также, что за прошедшие семь дней иностранные самолеты выполнили пятнадцать разведывательных полетов у российских границ. При этом, восемь из них были выполнены самолетами RC-135 и RQ-4B Global Hawk американских ВВС. Еще три полета совершили самолеты ВВС Швеции.

Также два самолета были направлены к российским границам Норвегией и Японией.

Ранее Газета.ру сообщала, что на прошлой неделе российскими ВКС было совершено 14 вылетов для перехвата самолетов-разведчиков.