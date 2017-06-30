Путин и Лукашенко в пятницу проведут заседание ВГС Союзного государства

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Москва, 30 июня. Пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу в Москве проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

«Повесткой дня, в частности, предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, главы государств рассмотрят вопросы, касающиеся обеспечения текущей деятельности органов Союзного государства.

Также Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой обсудят ряд важных двусторонних вопросов, говорится в материале Газеты.ру.