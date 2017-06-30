Донбасс: площадь обрушения Донецкого университета достигла 340 кв.м.
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Донецк, 30 июня. Площадь обрушения Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского составила 340 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Донецкой народной республики.
В этот четверг в здании университета в центре Донецка произошел мощный взрыв, который привел к обрушению здания. Как сообщает руководство ДНР, это мог быть террористический акт.
В результате взрыва произошло обрушение кровли и перекрытий с третьего по первый этажи.
«По предварительным данным, площадь обрушения составила 340 квадратных метров», – гласит сообщением МЧС.
Погибших и пострадавших в результате теракта нет. Причина инцидента сейчас устанавливается.