Донбасс: площадь обрушения Донецкого университета достигла 340 кв.м.

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Донецк, 30 июня. Площадь обрушения Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского составила 340 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Донецкой народной республики.

В этот четверг в здании университета в центре Донецка произошел мощный взрыв, который привел к обрушению здания. Как сообщает руководство ДНР, это мог быть террористический акт.

В результате взрыва произошло обрушение кровли и перекрытий с третьего по первый этажи.

«По предварительным данным, площадь обрушения составила 340 квадратных метров», – гласит сообщением МЧС.

Погибших и пострадавших в результате теракта нет. Причина инцидента сейчас устанавливается.