Пушков рассказал, почему США не обсуждают провокации с химоружием в Сирии

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Москва, 30 июня. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки отказался обсуждать потенциальные провокации с химоружием в Сирии, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Вашингтон не готов касаться этой темы, так как запрещенная в РФ террористическая группировка «Аль-Каида» является «союзником США в деле смены режима».

Ранее в Госдепе США заявили, что власти Сирии не выполняют взятые на себя обязательства по конвенции о запрещении химического оружия.

Напомним, Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку. Американские власти пригрозили, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.