Трамп: Украина просит миллионы тонн нашего угля

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Вашингтон, 30 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские власти попросили у американской стороны поставить им «миллионы тонн» угля.

«Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Трамп в ходе своего выступления в министерстве энергетики Соединенных Штатов.

Он отметил, что США планируют поставлять уголь Украине и другим странам по всему миру, говорится в материале Газеты.ру.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обсуждал возможность поставок угля и газа из Соединенных Штатов с вице-президентом США Майком Пенсом.