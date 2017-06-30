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Сирия: госдеп обвинил Дамаск в несоблюдении конвенции по запрещению химоружия
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    Сирия: госдеп обвинил Дамаск в несоблюдении конвенции по запрещению химоружия

    1:22  30 Июня 2017
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    Сирия: госдеп обвинил Дамаск в несоблюдении конвенции по запрещению химоружия

    Дамаск, 30 июня. Власти Сирии не выполняют взятые на себя обязательства по конвенции о запрещении химического оружия, заявил госдепартамент США.

    По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, выпущенный накануне Организаций по запрещению химоружия (ОЗХО) доклад доказывает вину Дамаска в инциденте с химоружием в Хан-Шайхуне, имевшего место 4 апреля.

    Госдеп заявил о своей поддержке миссии ОЗХО, а также дополнительно установленному механизму совместного расследования.

    «Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КХО) и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН», – гласит официальное сообщение госдепа.

    Напомним, что власти Сирии опровергли обвинения в вой адрес, касательно применения химоружия в Хан-Шейхуне. Белый дом, в то же время, отказался проводить расследование или приводит факты, доказывающие вину Дамаска и уже 7 апреля нанес ракетный удар по сирийской базе ВВС.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #госдеп
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