Ирак: правительственные войска обезвредили пояса смертников в Мосуле

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Мосул, 30 июня. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* предприняла попытку атаковать в районах Баб Аль-Байд и Баб Жадид города Мосул в Ираке.

Как пишет Syrian War Daily, бои в Мосуле так и не прекратились.

Отмечается, что еще в нескольких районах иракским войскам удалось обезвредить террористические группировки и изъять пояса смертников.

Ранее сообщалось, что действия ИГ* и ВС Ирака стали причиной гибели более 200 жителей Мосула. Как рассказал доктор Саадуллах Кафаф, действия иракской армии и боевиков ИГ унесли жизни более, чем 204 мирных жителей в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.