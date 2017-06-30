Ирак: правительственные войска обезвредили пояса смертников в Мосуле
В Избранное
Мосул, 30 июня. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* предприняла попытку атаковать в районах Баб Аль-Байд и Баб Жадид города Мосул в Ираке.
Как пишет Syrian War Daily, бои в Мосуле так и не прекратились.
Отмечается, что еще в нескольких районах иракским войскам удалось обезвредить террористические группировки и изъять пояса смертников.
Ранее сообщалось, что действия ИГ* и ВС Ирака стали причиной гибели более 200 жителей Мосула. Как рассказал доктор Саадуллах Кафаф, действия иракской армии и боевиков ИГ унесли жизни более, чем 204 мирных жителей в Мосуле.
* Организация запрещена на территории РФ.