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Сирия: миссия ОЗХО подтвердила использование зарина в Идлибе – СМИ
Новости Сирии
Сирия: миссия ОЗХО подтвердила использование зарина в Идлибе – СМИ
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    Сирия: миссия ОЗХО подтвердила использование зарина в Идлибе – СМИ

    1:10  30 Июня 2017
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    Сирия: миссия ОЗХО подтвердила использование зарина в Идлибе – СМИ

    Женева, 30 июня. Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование запрещенного газа зарина в сирийской провинции Идлиб в начале апреля. Об этом гласит доклад организации, копия которого оказалась в распоряжении агентства «Рейтер».

    Напомним, инцидент с химическим оружием произошел в районе города Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля. Оппозиция объявила виновником произошедшего сирийскую армию; официальный Дамаск эти обвинения опроверг, пишет «Газета.ru».

    Напомним, что власти США проигнорировали призывы России провести тщательное расследование и, не приведя никаких доказательств вины Сирии, нанесли ракетный удар по сирийской военной базе Шайрат.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #оон #озхо
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