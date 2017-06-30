Киев заявил о грозящей Донбассу экологической катастрофе

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Киев, 30 июня. Заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука заявил, что Донбассу грозит экологическая катастрофа из-за затопления угольных шахт.

По его словам, уже через десять лет Донбасс может столкнуться с дефицитом питьевой воды, так как из-за затопления угольных шахт к поверхности поднимаются радиоактивные воды.

Отмечается, что данный вывод был сделан специалистами Национальной академии наук Украины.

Замминистра также добавил, что негативные последствия могут распространиться не только на территории Украины, но и затронуть Россию.

Он подчеркнул, что необходимо известить международные организации о масштабах катастрофы и возможных ее последствиях.