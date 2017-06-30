Сирия: САА продолжает наступление на пригород Дамаска
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Дамаск, 30 июня. Сирийская арабская армия (САА) провела наступление в сторону пригорода Дамаска Айин Терма, захватив перекресток и несколько жилых кварталов поблизости.
Как отмечается, наступление было поддержано применением трех ракет «земля-земля», которые нанесли удар по району.
По данным боевиков, САА в ходе боя потеряла трех офицеров, а также бронированный бульдозер, использовавшийся для расчистки местности.
Также отмечается, что в ходе столкновений пострадали несколько мирных жителей.