Сирия: САА освободила от ИГ район Хумайма в провинции Хомс

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Дамаск, 30 июня. Силы Сирийской арабской армии (САА) при активной поддержке союзников освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) районе Хумайма в провинции Хомс.

Как сообщается, сейчас части САА от авиабазы Т2 и насосных станций отделяют около 30 километров.

По предварительным данным, в результате столкновений с боевиками ИГ погибли три военнослужащих САА, еще несколько были ранены.

* Организация запрещена на территории РФ.