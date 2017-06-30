Сирия: САА освободила от ИГ район Хумайма в провинции Хомс
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Дамаск, 30 июня. Силы Сирийской арабской армии (САА) при активной поддержке союзников освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) районе Хумайма в провинции Хомс.
Как сообщается, сейчас части САА от авиабазы Т2 и насосных станций отделяют около 30 километров.
По предварительным данным, в результате столкновений с боевиками ИГ погибли три военнослужащих САА, еще несколько были ранены.
* Организация запрещена на территории РФ.