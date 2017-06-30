Сирия: SDF освободили от ИГ несколько деревень под Раккой

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Дамаск, 29 июня. Вооруженная группировка «Демократические силы Сирии» (SDF) освободила от боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) несколько населенных пунктов к югу от Ракки.

После серии успешных атак на позиции ИГ под Раккой и освобождения этих населенных пунктов, SDF полностью окружила Ракку.

Боевики ИГ предприняли попытку контрнаступления на бойцов SDF в районе Аль-Машалаб, кроме того, ИГ утверждает, что террористам удалось убить двух солдат SDF в районе Аль-Барази.

* Организация запрещена на территории РФ.