Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА продолжает наступление на пригород Дамаска
Новости Сирии
Сирия: SDF освободили от ИГ несколько деревень под Раккой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: SDF освободили от ИГ несколько деревень под Раккой

    0:35  30 Июня 2017
    89

    Сирия: SDF освободила от ИГ несколько деревень под Раккой

    Дамаск, 29 июня. Вооруженная группировка «Демократические силы Сирии» (SDF) освободила от боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) несколько населенных пунктов к югу от Ракки.

    После серии успешных атак на позиции ИГ под Раккой и освобождения этих населенных пунктов, SDF полностью окружила Ракку.

    Боевики ИГ предприняли попытку контрнаступления на бойцов SDF в районе Аль-Машалаб, кроме того, ИГ утверждает, что террористам удалось убить двух солдат SDF в районе Аль-Барази.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #ракка #sdf
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        0:00 30 Июня 2017 11
        Читать
        22:46
        Вчера

        Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 68 рублей
        21:02
        Вчера

        Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20
        20:20
        Вчера

        ДНР: власти Донецка сообщили о ЧП в центре города
        19:50
        Вчера

        ДНР: украинские силовики предприняли попытку прорыва под Ясиноватой
        19:38
        Вчера

        Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1048

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1403

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8460

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2410

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2072
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        0:00   30 Июня 2017
        11
        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        21:13   29 Июня 2017
        185
        Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — Песков

        Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — Песков

        20:20   29 Июня 2017
        216
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        1558