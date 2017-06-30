Даръа: боевики ИГИЛ обстреляли бойцов дивизии «Фатимиюн»

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Дамаск, 30 июня. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* пробрались в здание в занятом правительственными войсками районе Аль-Сийна в южносирийском городе Даръа.

Об этом пишет Syrian War Daily. Отмечается, что с этой позиции экстремисты ИГИЛ* обстреляли позиции бойцов дивизии «Фатимиюн».

Ранее информагентство ИГИЛ опубликовало видео дронов, атакующих ISF в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.