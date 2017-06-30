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Сирия: миссия ОЗХО подтвердила использование зарина в Идлибе – СМИ
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Белый дом ждет расследования ООН и ОЗХО химатаки в Хан-Шейхуне
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    Белый дом ждет расследования ООН и ОЗХО химатаки в Хан-Шейхуне

    0:18  30 Июня 2017
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    Белый дом ждет расследования ООН и ОЗХО химатаки в Хан-Шейхуне

    Вашингтон, 29 июня. Власти США ждут проведения независимого расследования по факту применения зарина в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Как заявила  постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, Белый дом согласен с выводами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердившей факт использования зарина.

    «Мы доверяем докладу ОЗХО, который подтверждает то, что мы уже знаем: химическое оружие использовалось против сирийского народа»,  – приводит «Газета.ru» словам американского постпреда.

    По ее словам, сейчас Белый дом ожидает расследования, которое назовет виновного в этом инциденте.

    Напомним, что инцидент с химическим оружием произошел в сирийском городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб 4 апреля. По данным МО России, он произошел после того, как сирийская авиация разбомбила цех террористов по производству химического оружия.

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #оон #хейли
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