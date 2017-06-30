Белый дом ждет расследования ООН и ОЗХО химатаки в Хан-Шейхуне

В Избранное

Вашингтон, 29 июня. Власти США ждут проведения независимого расследования по факту применения зарина в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, Белый дом согласен с выводами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердившей факт использования зарина.

«Мы доверяем докладу ОЗХО, который подтверждает то, что мы уже знаем: химическое оружие использовалось против сирийского народа», – приводит «Газета.ru» словам американского постпреда.

По ее словам, сейчас Белый дом ожидает расследования, которое назовет виновного в этом инциденте.

Напомним, что инцидент с химическим оружием произошел в сирийском городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб 4 апреля. По данным МО России, он произошел после того, как сирийская авиация разбомбила цех террористов по производству химического оружия.