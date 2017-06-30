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Теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом в США
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    Теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом в США

    0:22  30 Июня 2017
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    Теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом в США

    Вашингтон, 30 июня. Победительница семи теннисных турниров серии Большого шлема и четырехкратная олимпийская чемпионка Винус Уильямс стала участницей ДТП в штате Флорида Соединенных Штатов Америки.

    Как пишет TMZ, автомобиль 37-летней спортсменки столкнулся с другой машиной на перекрестке. Водитель второго автомобиля — 78-летний Джером Барсо — был госпитализирован. Однако из-за тяжелых травм он скончался в больнице две недели спустя. По данным полиции, виновницей аварии является теннисистка. По мнению правоохранителей, она нарушила правила дорожного движения.

    Ранее Газета.Ru сообщала, что беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала Vanity Fair. 

    Автор: Алия Садыкова
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