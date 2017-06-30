Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

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Москва, 29 июня. Работу Владимира Путина на посту президента России одобряет 81% россиян. Об этом говорят итоги опроса «Левада-центра».

Недовольны работой российского лидера 18%. Согласно исследованию, 44% граждан также одобрили работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Более 55% человек высказали недовольства работой председателя правительства. Деятельность Кабмина РФ положительно оценили 48% респондентов, негативную оценку дали 51% человек.

Ранее сообщалось, что Путин обошел президента США Дональда Трампа в рейтинге доверия мирового сообщества.