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Сирия: бойцы племени «Шайтат» поклялись отомстить террористам ИГ за убитых сородичей
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    Сирия: бойцы племени «Шайтат» поклялись отомстить террористам ИГ за убитых сородичей

    23:48  29 Июня 2017
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    Сирия: бойцы племени «Шайтат» поклялись отомстить террористам ИГ за убитых сородичей

    Дамаск, 29 июня. Боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) убили в Дейр-эз-Зоре более 1 700 человек из суннитского племени «Шайтат». Сейчас перешедшие на сторону сирийских властей бойцы племени пообещали отомстить террористам.

    Племя «Шайтат» известно в Сирии своей жесткостью. На сторону Дамаска племя перешло еще в 2015 году, назвав свой отряд «Львы восточной провинции» в противовес ударной штурмовой группе ИГ — «Львы халифата».

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #шайтат
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