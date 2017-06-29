Сирия: бойцы племени «Шайтат» поклялись отомстить террористам ИГ за убитых сородичей

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Дамаск, 29 июня. Боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) убили в Дейр-эз-Зоре более 1 700 человек из суннитского племени «Шайтат». Сейчас перешедшие на сторону сирийских властей бойцы племени пообещали отомстить террористам.

Племя «Шайтат» известно в Сирии своей жесткостью. На сторону Дамаска племя перешло еще в 2015 году, назвав свой отряд «Львы восточной провинции» в противовес ударной штурмовой группе ИГ — «Львы халифата».

8/ Most of fighters I was with on Raqqa front are from Shaitat tribe. ISIS killed 1700 Shaitat members in DeirEzzor. Now it's pay back time. pic.twitter.com/uDOnrQrXtC — Jenan Moussa (@jenanmoussa) June 29, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.