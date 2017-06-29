Голливудский актер Стэтхэм впервые стал отцом в 49 лет
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Вашингтон, 29 июня. Голливудский актер Джейсон Стэтхэм впервые стал отцом в 49 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщила мать ребенка — модель Рози Хантингтон-Уайтли. Ангел Victoria's Secret опубликовала в Сети фотографию младенца.
Отмечается, что мальчика назвали Джек Оскар. Ребенок появился на свет еще 24 июня, однако известно о нем стало только сейчас.
Напомним, в начале 2016 года влюбленные рассказали всем о своей помолвке.