Голливудский актер Стэтхэм впервые стал отцом в 49 лет

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Вашингтон, 29 июня. Голливудский актер Джейсон Стэтхэм впервые стал отцом в 49 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщила мать ребенка — модель Рози Хантингтон-Уайтли. Ангел Victoria's Secret опубликовала в Сети фотографию младенца.

Our little man arrived! Jack Oscar Statham - 8.8lbs on Saturday June 24th. ????????❤️ Публикация от Rosie HW (@rosiehw) Июн 28 2017 в 7:43 PDT

Отмечается, что мальчика назвали Джек Оскар. Ребенок появился на свет еще 24 июня, однако известно о нем стало только сейчас.

Напомним, в начале 2016 года влюбленные рассказали всем о своей помолвке.