Гигантский карп сбежал от рыбака во время фотосессии

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Прага, 29 июня. Чешский рыбак сумел выловить из озера огромного карпа, после чего начал позировать с ним для фото. Однако карп, умело воспользовавшись моментом, сумел сбежать назад в озеро.

На коротком ролике видно, как рыбак пытается выбрать более удобную позу, держа исполинскую рыбу на руках. Когда он садится возле воды, карп неожиданно начинает вырываться и бросается к озеру. Рыбак и его друг пытаются поймать рыбу, но у них ничего не получается.