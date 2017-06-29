Информагентство ИГИЛ опубликовало видео дронов, атакующих ISF в Ираке
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Багдад, 29 июня. Информационное агентство запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* Furat Media выложило видео, где дроны атакуют Силы внутренней безопасности. Об этом сообщают источники в Twitter.
На кадрах видно, как дроны наносят удары по ливанскому подразделению, воюющему на сирийской границе (ISF,) в Ираке.
Ранее коалиция США сообщила, когда будет объявлено об освобождении Мосула.
* Организация запрещена на территории РФ.