Сирия: США не беспокоят возможные провокации с применением химоружия

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Вашингтон, 29 июня. Госдепартамент США заявил, что Белый дом не беспокоят возможные провокации с применением химического оружия в Сирии.

По мнению властей США, нет оснований считать, что террористы готовят провокацию в Сирии, несмотря на заявления официального Дамаска.

Как заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт, Белый дом не обеспокоен возможность провокации со стороны террористов, так как, по мнению американских властей, химическое оружие применялось лишь сирийским правительством.

Напомним, что ранее сообщалось со ссылкой на дипломатический источник о том, что боевики, предположительно, готовят провокацию с использованием химоружия в провинции Даръа.