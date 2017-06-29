Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
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Сочи, 29 июня. Сборная Германии вышла в финал Кубка конфедераций. Немцы обыграли сборную Мексики со счетом 4:1.
Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Посмотреть полуфинальную игру пришли 37 923 зрителя.
В составе победителей голы забили Леон Горецка (шестая и восьмая минуты). Он стал автором самого быстрого дубля в истории Кубков конфедераций. Отличились Тимо Вернер (59 минута) и Амин Юнес (90 минута).
В ворота победителей мяч отправил Марко Фабиана (89 минута).
Напомним, в финале Кубка конфедераций немцы встретятся с командой Чили.