Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций

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Сочи, 29 июня. Сборная Германии вышла в финал Кубка конфедераций. Немцы обыграли сборную Мексики со счетом 4:1.

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Посмотреть полуфинальную игру пришли 37 923 зрителя.

В составе победителей голы забили Леон Горецка (шестая и восьмая минуты). Он стал автором самого быстрого дубля в истории Кубков конфедераций. Отличились Тимо Вернер (59 минута) и Амин Юнес (90 минута).

В ворота победителей мяч отправил Марко Фабиана (89 минута).

Напомним, в финале Кубка конфедераций немцы встретятся с командой Чили.