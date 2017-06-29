Действия ИГ и ВС Ирака стали причиной гибели более 200 жителей Мосула

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Багдад, 29 июня. Более двухсот мирных жителей иракского Мосула погибли из-за действий боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) или ВС Ирака. Об этом сообщают местные медицинские службы.

Как рассказал доктор Саадуллах Кафаф, действия иракской армии и боевиков ИГ унесли жизни более, чем 204 мирных жителей в Мосуле.

По его мнению, число жертв среди гражданского населения продолжит расти, так как густонаселенные районы Мосула по-прежнему в руках ИГ. Кафаф отметил, что число жертв не учитывает тех, кто погиб из-за бомбежек или артобстрела.

Он также рассказал, что погибло не менее 104 детей в возрасте до 13 лет, а также множество пожилых людей. Как правило, причиной смерти становилось общее истощение и обезвоживание.

* Организация запрещена на территории РФ.