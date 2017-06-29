ДНР: появились фото с места обрушения дома в Донецке

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Донецк, 29 июня. Появились фотографии с места обрушения дома в Донецкой народной республике. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прислал фотографии из Донецка.

Здание Донецкого национального университета экономики и торговли рухнуло в четверг. В результате инцидента пострадала женщина, она была госпитализирована. По данным министра чрезвычайных ситуаций республики Алексея Кострубицкого, главной версией рассматривается взрыв. Ранее спасатели выдвигали версию подмыва опорных конструкций.

Он отметил, что в здании сработало неустановленное взрывное устройство. Рухнуло несколько этажей. Сейчас на месте работают 80 спасателей.