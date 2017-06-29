Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Гигантский карп сбежал от рыбака во время фотосессии
Экономика
Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 68 рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 68 рублей

    22:46  29 Июня 2017
    74

    Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 68 рублей

    Москва, 29 июня. Курс евро к рублю увеличился на 0,91% и достиг 68, 005 рубля. Подобный курс наблюдается впервые с 8 декабря 2016 года.

    Доллар также вырос по отношению к рублю, укрепившись на 0,5% - до 59,5 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет «Газета.ru».

    Стоит отметить, что валюта дорожает, несмотря на рост цен на нефть. Так, августовские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 0,25% итеперь стоят 47,66 долларов за баррель.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #доллар #евро
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

        21:02 29 Июня 2017 118
        Читать
        20:20
        Сегодня

        ДНР: власти Донецка сообщили о ЧП в центре города
        19:50
        Сегодня

        ДНР: украинские силовики предприняли попытку прорыва под Ясиноватой
        19:38
        Сегодня

        Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля
        18:23
        Сегодня

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1037

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1398

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8448

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2407

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2068
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        21:13   29 Июня 2017
        178
        Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — Песков

        Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — Песков

        20:20   29 Июня 2017
        203
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        1483
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        258