Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 68 рублей

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Москва, 29 июня. Курс евро к рублю увеличился на 0,91% и достиг 68, 005 рубля. Подобный курс наблюдается впервые с 8 декабря 2016 года.

Доллар также вырос по отношению к рублю, укрепившись на 0,5% - до 59,5 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет «Газета.ru».

Стоит отметить, что валюта дорожает, несмотря на рост цен на нефть. Так, августовские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 0,25% итеперь стоят 47,66 долларов за баррель.