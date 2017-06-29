На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнул пожар

В Избранное

Киев, 29 июня. На территории лесничества в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС вспыхнул пожар. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«29 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту площадь возгорания достигла 25 гектаров. В ликвидации пожара задействованы 102 человека личного состава и 22 единицы специальной техники, в том числе вертолет и два самолета. В ведомстве также добавили, что радиационный фон в районе пожара превышен в 2,5 раза.