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На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнул пожар
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    На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнул пожар

    22:42  29 Июня 2017
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    На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнул пожар

    Киев, 29 июня. На территории лесничества в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС вспыхнул пожар. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    «29 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки», — говорится в сообщении.

    К настоящему моменту площадь возгорания достигла 25 гектаров. В ликвидации пожара задействованы 102 человека личного состава и 22 единицы специальной техники, в том числе вертолет и два самолета. В ведомстве также добавили, что радиационный фон в районе пожара превышен в 2,5 раза.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #пожар #чернобыльская аэс #радиация #чернобыль
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