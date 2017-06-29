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Иран: представитель спецназа КСИР не сомневается в уничтожении аль-Багдади
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    Иран: представитель спецназа КСИР не сомневается в уничтожении аль-Багдади

    22:39  29 Июня 2017
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    Иран: представитель спецназа КСИР не сомневается в уничтожении аль-Багдади

    Москва, 29 июня. Представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в спецназе Корпуса стражей исламской революции не сомневается в смерти лидера запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

    Как пишет Reuters, представитель аятоллы в подразделении «Эль-Кудс» уверен, что террорист аль-Багдади мертв.

    Напомним, ранее министерство обороны России сообщило, что лидер ИГИЛ* мог быть уничтожен во время налетов ВКС РФ возле Ракки.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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