Иран: представитель спецназа КСИР не сомневается в уничтожении аль-Багдади

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Москва, 29 июня. Представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в спецназе Корпуса стражей исламской революции не сомневается в смерти лидера запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

Как пишет Reuters, представитель аятоллы в подразделении «Эль-Кудс» уверен, что террорист аль-Багдади мертв.

Напомним, ранее министерство обороны России сообщило, что лидер ИГИЛ* мог быть уничтожен во время налетов ВКС РФ возле Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.