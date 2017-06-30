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Калужский завод начнет выпуск обновленной Skoda Rapid
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    Калужский завод начнет выпуск обновленной Skoda Rapid

    8:05  30 Июня 2017
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    Калужский завод начнет выпуск обновленной Skoda Rapid

    Калуга, 29 июня. На калужском заводе «Фольксваген Груп Рус» начался выпуск обновленного лифтбека Skoda Rapid. Об этом объявила компания «Skoda Auto Россия».

    Переработанная модель получит штатную мультимедийную систему с крупным тачскрином и поддержкой смартфонов, новую переднюю панель, обновленные дефлекторы системы вентиляции и модернизированный блок управления климатом.  Все модели будут оснащены комплексом ЭРА-ГЛОНАСС.

    Новую модель можно будет приобрести в пяти вариантах: Entry, Active, Ambition, Style и Monte Carlo. Модель будет оснащена 1,6-литровый MPI двигатель мощностью 90 или 110 л.с., а также 1,4-литровый 125-сильный TSI.

    Калужский завод начнет выпуск обновленной Skoda Rapid

    Автор: Антон Зарубин
    #калуга #skoda
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