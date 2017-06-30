Калужский завод начнет выпуск обновленной Skoda Rapid

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Калуга, 29 июня. На калужском заводе «Фольксваген Груп Рус» начался выпуск обновленного лифтбека Skoda Rapid. Об этом объявила компания «Skoda Auto Россия».

Переработанная модель получит штатную мультимедийную систему с крупным тачскрином и поддержкой смартфонов, новую переднюю панель, обновленные дефлекторы системы вентиляции и модернизированный блок управления климатом. Все модели будут оснащены комплексом ЭРА-ГЛОНАСС.

Новую модель можно будет приобрести в пяти вариантах: Entry, Active, Ambition, Style и Monte Carlo. Модель будет оснащена 1,6-литровый MPI двигатель мощностью 90 или 110 л.с., а также 1,4-литровый 125-сильный TSI.