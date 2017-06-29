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Белый дом отказался уточнять, обсудят ли Трамп и Путин «вмешательство» в выборы США
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    Белый дом отказался уточнять, обсудят ли Трамп и Путин «вмешательство» в выборы США

    22:31  29 Июня 2017
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    Белый дом отказался уточнять, обсудят ли Трамп и Путин «вмешательство» в выборы США

    Вашингтон, 29 июня. Белый дом отказался уточнять, будет ли президент США Дональд Трамп обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным «российского влияния» на американские выборы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Она напомнила, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным в Гамбурге на полях саммита G20 7-8 июля.

    «Безусловно, как и обычно, я не собираюсь опережать дискуссии, которые ведет президент», — сказала Сандерс.

    Она также добавила, что в данный момент повестка предстоящей встречи президентов России и США пока не определена.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #g20 #россия #сша #трамп
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