Горецка установил самый быстрый дубль в истории Кубка конфедераций

В Избранное

Сочи, 29 июня. Полузащитник сборной Германии по футболу Леон Горецка побил рекорд Кубка конфедераций.

Футболист отличился во время игры на стадионе «Фишт» в Сочи. В эти минуты там проходит полуфинальная игра с командой Чили. Горецка забил голы на шестой и восьмой минутах. Тем самым он установил самый быстрый дубль в истории состязания.

Как пишет RT, немецкий игрок также возглавил список лучших бомбардиров Кубка конфедераций..