ДНР: МЧС назвало взрыв предварительной версией обрушения здания в Донецке

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Донецк, 29 июня. Специалисты МЧС Донецкой народной республики рассматривают взрыв в качестве основной версии обрушения одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли.

Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кострубицкий. По его словам, подмыв опорных конструкций не считается основной версией происшествия. По данным спасателей, в здании сработало неустановленное взрывное устройство. Рухнуло несколько этажей. Аварийно-спасательные работы ведут 80 человек.

Напомним, здание рухнуло в Калининском районе Донецка. Пострадала женщина.