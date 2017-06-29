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ДНР: МЧС назвало взрыв предварительной версией обрушения здания в Донецке
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    ДНР: МЧС назвало взрыв предварительной версией обрушения здания в Донецке

    22:19  29 Июня 2017
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    ДНР: МЧС назвало взрыв предварительной версией обрушения здания в Донецке

    Донецк, 29 июня. Специалисты МЧС Донецкой народной республики рассматривают взрыв в качестве основной версии обрушения одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли.

    Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кострубицкий. По его словам, подмыв опорных конструкций не считается основной версией происшествия. По данным спасателей, в здании сработало неустановленное взрывное устройство. Рухнуло несколько этажей. Аварийно-спасательные работы ведут 80 человек.

    Напомним, здание рухнуло в Калининском районе Донецка. Пострадала женщина.

    Автор: Алия Садыкова
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