Украинский суд приговорил гражданку РФ к 11 годам заключения за работу в ДНР

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Харьков, 29 июня. Гражданка России Лариса Чубарова была приговорена Киевским судом Харькова к 11 годам заключения за работу в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Чубарова работала комендантом нескольких населенных пунктов в ДНР и носила позывной «Тереза». Суд признал ее виновной в «участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства». Она была приговорена к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как утверждают правоохранители, Чубарова была активной участницей харьковского «антимайдана», а также принимала участие в протестных акциях.