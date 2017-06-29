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Автомобиль попытался протаранить толпу людей возле мечети под Парижем
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    Автомобиль попытался протаранить толпу людей возле мечети под Парижем

    22:19  29 Июня 2017
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    Автомобиль попытался протаранить толпу людей возле мечети под Парижем

    Париж, 29 июня. Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали злоумышленника, который попытался протаранить толпу людей. Об этом в четверг сообщили французские СМИ.

    Инцидент произошел в районе мечети в городе Кретей. Согласно предварительным данным, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчина также заявил о том, что он якобы хотел отомстить за теракты в Париже.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Великобритании была задержана женщина, протаранившая толпу в Ньюкасле.

    Автор: Алексей Громов
    #париж
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