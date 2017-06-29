Автомобиль попытался протаранить толпу людей возле мечети под Парижем

В Избранное

Париж, 29 июня. Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали злоумышленника, который попытался протаранить толпу людей. Об этом в четверг сообщили французские СМИ.

Инцидент произошел в районе мечети в городе Кретей. Согласно предварительным данным, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчина также заявил о том, что он якобы хотел отомстить за теракты в Париже.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Великобритании была задержана женщина, протаранившая толпу в Ньюкасле.