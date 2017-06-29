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Новороссия
ЛНР: около 4 тыс домов остались без света в Лутугино
Новороссия
ЛНР: около 4 тыс домов остались без света в Лутугино
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    ЛНР: около 4 тыс домов остались без света в Лутугино

    22:08  29 Июня 2017
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    ЛНР: около 4 тыс домов остались без света в Лутугино

    Луганск, 29 июня. Около четырех тысяч домов остались без электроснабжения в Лутугинском районе ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации населенного пункта.

    Отмечается, что во время урагана были повалены около 50 деревьев, которые повредили линии электропередачи. Из-за этого без электроснабжения остались около четырех тысяч человек. Кроме того 72 жителя ЛНР временно лишены газоснабжения.

    Проблемы коснулись поселков Успенка, Врубовский и частично город Лутугино.

    Ранее сообщалось, что огнем ВСУ был разрушен жилой дом в поселке Знаменка.

    Автор: Алия Садыкова
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