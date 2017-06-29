ЛНР: около 4 тыс домов остались без света в Лутугино

В Избранное

Луганск, 29 июня. Около четырех тысяч домов остались без электроснабжения в Лутугинском районе ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации населенного пункта.

Отмечается, что во время урагана были повалены около 50 деревьев, которые повредили линии электропередачи. Из-за этого без электроснабжения остались около четырех тысяч человек. Кроме того 72 жителя ЛНР временно лишены газоснабжения.

Проблемы коснулись поселков Успенка, Врубовский и частично город Лутугино.

Ранее сообщалось, что огнем ВСУ был разрушен жилой дом в поселке Знаменка.