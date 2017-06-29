Актриса из клипов «Ленинграда» взволновала фанатов пышной грудью

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Москва, 29 июня. Актриса Юлия Топольницкая, получившая известность после съемок в клипах группы «Ленинград», взорвала Сеть пикантным снимком, передает «Ридус».

Ранее девушка никогда не выкладывала в Сеть откровенные фотографии, поэтому снимок в бикини вызвал восторг среди ее подписчиков в Instagram. Топольницкая опубликовала фото с Кипра. На девушке надет откровенный красный купальник, который свел с ума почти всех пользователей социальной сети.

В подписи к фотографии Топольницкая указала, что это самый неожиданный отпуск, так как ей с трудом удалось вырваться из Москвы всего на два дня.