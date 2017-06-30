Японская автокомпания откроет производство в Подмосковье

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Москва, 29 июня. В Подмосковье будет размещено производство одной из японских автомобилестроительных компаний, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, соглашение по производству японских автомобилей находится уже в высокой стадии проработки.

«Японские коллеги уже вынесли на совет директоров и уже получили одобрение по строительству японского завода здесь, в Подмосковье», – приводит слова Воробьева «Газета.ru».

Название компании будет обнародовано позже, после подписания всех документов.