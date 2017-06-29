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Вашингтон, 29 июня. Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге на полях саммита G20 7-8 июля. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Он пояснил, что в данный момент конкретная повестка предстоящей встречи пока не определена. Макмастер также добавил, что в ходе саммита G20 президент США Дональд Трамп также проведет двухстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту нет никаких подвижек в плане подготовки отдельной встречи Путина и Трампа на полях саммита G20.